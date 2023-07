Need on vaid kaks avaldust Venemaa agressiooni kohta Ukrainas endiselt kolmekordselt Slovakkia peaministrilt Robert Ficolt. Tema erakonda Smer – Sotsiaaldemokraatiat – ennustavad praegu erinevad arvamusküsitlused septembri lõpus toimuvate Slovakkia eelvalimiste võitjaks. Erakonda saadab hetkel umbes 20 protsendi valijate toetus.

Ausalt öeldes on Fico sellegipoolest korduvalt sedastanud, et Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust. Siiski jääb see tavaliselt ka tema kõige karmimaks kriitikaks Kremli poliitikale. Paljud tema erakonnakaaslased on nendel teemadel rääkides viidanud aga Iraagi ja Kosova näidetele ning levitanud sotsiaalvõrgustikes teisigi Ukraina-vastaseid narratiive.