«Lätis tuleb austada ja kaitsta iga isiku õigusi vastavalt kõrgeimatele inimõiguste väärtustele ja standarditele,» lausus Rinkēvičs parlamendisaadikutele peetud kõnes, toonitades sellega mõneti ka ametivande mõtet, milles president lubab, et kogu tema töö on suunatud Läti rahva hüvanguks ning ta kohtleb kõiki õiglaselt ja täidab oma kohustusi nii hästi, kui on suuteline.