OTSEPILT ⟩ Eestis viibiv Läti president Edgars Rinkēvičs annab koos Alar Karisega pressikonverentsi

Karis tervitas pressikonverentsi avasõnades uut kolleegi naaberriigist, tänades teda, et ta valis Eesti oma esimese välisvisiidi sihtkohaks. Eesti riigipea mainis ka, et Rinkēvičsi presidendiks saamisele eelnenud ja kokku tosin aastat kestnud välisministriaeg on erakordne, arvestades, et sama perioodi kestel Eesti välisministriks olnuid on isegi raske kokku lugeda.