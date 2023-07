Meedia: Rheinmetall avab lähikuudel Ukrainas soomusmasinate tehase

«(Ukrainlased) peavad end ise aitama – kui nad ootavad järgmise 10 või 20 aasta jooksul eurooplastelt või ameeriklastelt pidevalt abi (...), on see võimatu,» tsiteeris pressiteenistus ettevõtte tegevjuhi sõnu.

Kommenteerides võimalikke Venemaa rünnakuid tehasele, ütles Papperger, et «praegu on (Ukrainas) palju sõjatehaseid. See on lihtsalt üks neist ja me suudame seda kaitsta.»