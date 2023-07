POSTIMEES NATO TIPPKOHTUMISEL ⟩ Plaanide täitmisest sümbolhukkamiseni – NATO tippkohtumise kuus suurt suunda

1. SUUR VÄLJAKUTSE

Kolm komplekti n-ö regionaalseid kaitseplaane ehk NATO kavad teiste seas ka meie piirkonda appi tulemiseks on valmis ja eeldatavasti ei tule tippkohtumise heakskiiduvoorus liidritelt üllatusi. Mitteametlike kinnituste järgi on Eesti kaitseväelased andnud neisse plaanidesse tõhusa panuse.

Õhku jääb aga üks võrdlemisi suur «aga»: plaanid üksi ei kaitse, vaja on ka vägesid. The New York Timesis (NYT) välja toodud arvude järgi on praegu NATO idaservale kaheksasse riiki Eestist Rumeeniani paigutatud lahingugruppides kokku 10 232 liitlassõdurit. Uute kaitseplaanide põhjal peaks igat neist kaheksast hakkama kaitsma selgete ülesannete ja eelpaigutatud varustusega brigaad ehk 4000–5000 sõdurit.