NB8 riikide välisministrid toetavad Ukraina teed NATO-sse

Põhjamaad seisid Balti riikide kõrval, kui need EL-i liikmesust taotlesid, mõistes, kui oluline on piirkondlik koostöö ja ühised väärtused. «Nüüd toetame samadest solidaarsuse ja ühtsuse põhimõtetest lähtudes Ukraina püüdlusi Kopenhaageni kriteeriumite täitmisel ja Euroopa standardite järgi joondumisel,» rõhutavad välisministrid.

Olles ise vahetult kogenud Euroopa integratsiooni muutvat jõudu, soovivad Põhja- ja Baltimaad jagada Ukrainaga oma teadmisi, oskusteavet ja parimaid tavasid. EL-i integratsioon käib käsikäes Ukraina taastamis- ja ülesehitustöödega, mis peavad viivitamatult algama. Ambitsioonikas ja pikaajaline tegevus on oluline, et Ukrainal oleks jõudu teostada taastamis- ja ülesehitustöid selliselt, et uusi võimalusi luuakse kõigile ukrainlastele.

«On ülimalt oluline kaasata kõiki asjassepuutuvaid partnereid, sealhulgas erasektorit ja rahvusvahelisi finantsasutusi. Seisame Ukraina kõrval, et ehitada üles tänapäevane ja jõukas riik, mis on kindlalt Euroopa kursil ja millel on vahendid enda kaitsmiseks. Siin märgime ära president Volodõmõr Zelenskõi soovi muuta põhjalikult Ukraina riigiasutusi, juurida välja korruptsioon, kindlustada õigusriiki ning muuta Ukraina avatuks ja läbipaistvaks. Need on suured ambitsioonid, kuid oleme veendunud, et meie pikaajalise toetusega võib Ukraina need eesmärgid saavutada,» leiavad BN8 välisministrid.

Nende kinnitusel on Ukraina julgeolek osa Euroopa julgeolekust. «Tõenäoliselt ohustab Venemaa veel kaua Ukraina ja ka meie julgeolekut. Seega peab meie toetus olema järjekindel, püsiv ja pikaajaline. Ukrainal on õigus oma julgeolekukorralduse üle ise otsustada. Kõik NATO liitlased on ühel nõul, et Ukrainast saab alliansi liige,» rõhutavad välisministrid.

Allakirjutanute sõnul on praegu kõige olulisem ja pakilisem ülesanne aidata Ukrainal see sõda võita. «Sel nädalal Vilniuses toimuval NATO tippkohtumisel soovime näha ambitsioonikaid samme Ukraina NATO-le lähemale toomisel ning praktilise abi suurendamist – nii rahaliselt kui ka pikemaks ajaks,» seisab pöördumises.