Valge Maja: Ukrainale antakse tee NATOsse, kuid mitte ajakava

Sullivan välistas Ukraina vahetu liitumise NATOga, märkides, et kuna riik on endiselt sõjas Vene agressiooni vastu, tähendaks see NATO toomist sõtta Venemaaga.

Nõunik tõi välja suure üldise toetuse Ukraina liikmesuse püüdluste kohta ja ütles, et küsimus on praegu selles, milline peaks olema Ukraina teekond kaitseallianssi.

«Ma arvan, et me suudame leida hea vastastikuse mõistmise,» lausus Sullivan.

«Ukraina väärib alliansis olemist. Mitte praegu, sest praegu on sõda, aga me vajame selget signaali ja seda signaali on vaja just praegu,» ütles Zelenskõi suhtlusvõrgustikku Telegram postitatud videosõnumis.