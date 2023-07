RAINER SAKS ⟩ Venemaa presidendi administratsioon ei kontrolli ikka veel meediaruumi

Kõigepealt ilmutati videoklipp, kus Venemaa kindralstaabi ülem ja ametlikult ka Ukraina sõjalise operatsiooni juht kindral Valeri Gerassimov kuulab pühapäeval toimunud sõjaliste rünnakute raportit. Sellega soovitakse avalikkusele öelda, et kindral Gerassimov jätkab oma ametites. Samas ei ole mitte ükski ametlik allikas seda kindlasõnaliselt lihtlausetega kinnitanud.

Lisaks ilmusid eile meediaspekulatsioonid, et mässaja Jevgeni Prigožin on 29. juunil koos teiste Wagneri komandöridega kohtunud Venemaa presidendiga isiklikult. Hiljem leidis see kohtumine kinnitust ka Venemaa ametnike poolt.

Kohtumise sisu ei ole avaldatud, aga on ilmne, et alates mässu lõpetamisest on käinud Prigožinil pidev kauplemine enda ja oma kaaslaste tuleviku üle. Arvestades seda, kuidas Vene poliitiline süsteem töötab, on selline kohtumine isiklikult Venemaa presidendiga üsna loomulik.

Küll aga tekitab selle kohtumise lekke ajastatus mulje, et kindral Gerassimovi ümber toimuv on otseselt selle kohtumisega seotud. Mäletatavasti oli kindral Gerassimovi ametist kõrvaldamine mässuliste wagnerlaste üks peamisi nõudmisi.

Praeguse info põhjal võib järeldada, et Gerassimov püsib ikkagi oma ametis, aga rahulolematus tema tegevusega võib olla laiem ning arutelusid tema jätkamise ümber tõenäoliselt ka peetakse.

Praeguse info põhjal võib järeldada, et Gerassimov püsib ikkagi oma ametis, aga rahulolematus tema tegevusega võib olla laiem ning arutelusid tema jätkamise ümber tõenäoliselt ka peetakse.