ÜHE SAMMU KAUGUSEL ⟩ Ukrainat lahutab NATO liikmesusest üksmeele leidmine alliansi riikide seas

«Ukraina jaoks koosneb liitumine ühest, mitte kahest etapist,» ütles Stoltenberg pärast riigijuhtide kõnelusi Vilniuses. «Samuti tegime selgeks, et esitame Ukrainale kutse NATOga liitumiseks, kui liitlased on sellega nõus ja tingimused on täidetud.»