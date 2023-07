INTERVJUU ⟩ Rinkēvičs: loodetavasti sätestab Läti peagi soost sõltumatu partnerluse

Seni välisministri ametit pidanud Rinkēvičs leidis NATO Vilniuse tippkohtumise arengute keskel Postimehele antud usutluses ka, et Balti riikide vaatest on vajalik leida tasakaal, kuidas säilitada alliansi ühtsus, kuid anda samas Ukrainale selge signaal, et liikmesuseni jõudmisest lahutavad neid vaid teatud konkreetsed sammud.

Pärast laupäeval ametivande andmist seimis peetud kõnes ütlesite, et Läti peab olema õiglane riik kõigi jaoks ja seda mitte ainult teoorias, vaid ka tegelikes olukordades. Mis oli teie eesmärk seda sõnumit rõhutades?

Lätis on olemas kõik põhiseaduslikud ja õiguslikud tagatised igaühe jaoks, et nad saaks elada inimväärselt ja olla kaitstud. Probleem on, et meil on olukordi ja juhtumeid, nagu näiteks kohutav tragöödia Jēkabpilsis, kus endine abikaasa tappis kahe lapse ema pärast seda, kui viimane oli palunud kaitset politseilt, kohtutelt, prokuratuurilt. Formaalselt astuti teatud samme, kuid inimene on surnud.

See näitab, et miski ei toimi, sest formaalne kaitse on olemas, kuid meil on probleem. Ja osa probleemist pole minu arvates mitte nii väga see, et meil oleks vaja veel hulka seadusi, vaid hoopis ametnike suhtumine kõigil tasanditel.

Meil on ka ammune arutelu Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise üle. Ammu käib arutelu tsiviilpartnerluse või kooseluseaduse, kuidas iganes seda nimetada, üle – leiutatud on nii palju mõisteid, et ma isegi ei tea, mis on õige, kuid me räägime võrdsest kaitsest kõigile.