Tsahkna sõnul on Ukraina NATOga liitumine lähemal kui kunagi varem. Terras: «Ukraina ei tohi jääda halli tsooni»

«Ukraina ei tohi jääda halli tsooni. See on Venemaale signaaliks, et seni kuni sõjategevus jätkub ei saa Ukraina NATOga liituda, mis omakorda annab Putinile täiendava motivaatori kurnamissõja jätkamiseks – Venemaal ju kahuriliha on. Kõige häirivam on seejuures, et NATO väärtuspõhise organisatsioonina ei leidnud lahendust, kuidas seda olukorda vältida,» sõnas Terras. Tema hinnangul on veelgi hullem, et pettumust on valmistatud ka ukrainlastele, kes võitlevad ja ohverdavad enda elusid NATO ja Euroopa Liidu riikide eest.

Terrase sõnul jääb ka sõnum NATO abipaketi (CAP) laiendamisest lahjaks. «Majanduslik abi ja sõjaline abi Ukrainale on üliolulised. Seni antud summad ja varustus kahvatuvad tegeliku vajaduse kõrval. Tuletan meelde, et USA kulutas Afganistaanis ligikaudu 300 miljonit dollarit päevas. Lääneriigid aga tunnevad rahuolu sellega, et USA on panustanud seni 800 miljonit ning Saksamaa 700 miljonit. Saksamaa Liidukantseler teatab veel rahulolevalt, et Ukraina saab Leopard 1 A5 tanke – varustus, mis on olnud teenistusest väljas 50 aastat,» selgitas Terras.