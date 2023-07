Mitu tundi väldanud arutelu tulemusel jõuti kommünikeeni, kus Ukrainast hakatakse rääkima juba kommünikee 2. punktis ning nende liikmesusest, idanaabri agressiooni õigusvastasusest ja üldisemast Vene-ohust räägitakse kuni 19. punktini. Kokku on lõppdokumendis 90 punkti.

«Ukraina tulevik on NATOs,» kinnitatakse seal. «Allianss toetab Ukrainat teel tulevase liikmesuse juurde vajalike reformide tegemisel. Me saame Ukrainat alliansiga liituma kutsuda siis, kui liitlased on sellega nõus ja tingimused täidetud.»