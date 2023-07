Julgeolekunõukogu sekretär: Ukrainal tuleb teha suur kodutöö

«NATO - see on mitte ainult sõjaline allianss, see on veel ka demokraatiast, see on veel inimõigustest, sõnavabadusest ja paljudest asjaoludest, mis on demokraatlikus riigis,» tsiteeris uudisteportaal Unian Danilovi sõnu Raadio Vabaduse eetris.