RAINER SAKS ⟩ NATO suurimatel liikmesmaadel ei ole sõjajärgsest julgeolekusüsteemist selget visiooni

Kõik lubatud panused on väga oluline täiendus, aga seda on ikkagi vähevõitu, kuna need ei taga Ukrainale lähemal ajal selget ülekaalu Vene vägede üle. Seega jääb kaheldavaks Ukraina võime sellel aastal vastupealetungiga kogu oma territoorium vabastada.

Sisuliselt tähendavad relvaabi ja relvastusalase koostöö programmid, et Ukraina relvastatakse ümber NATO standardite järgi, mis kindlasti aitab kaasa täisliikmelisuse saavutamisele ja oma julgeoleku tagamisele Venemaa vastu. Ukraina ümberrelvastamisel saab olema tulevikus väga oluline mõju globaalsetele relvaturgudele.

Vormistati ka Ukraina piloote F-16 hävitajate jaoks treenivate riikide koalitsioon. Kuigi reaalne väljaõppeprotsess oli väiksemas mahus juba varem alanud, siis nüüd võib rääkida suutlikust protsessist ka pikemas perspektiivis.

Viletsavõitu kommunikatsioon

Liikmesriigid leppisid Ukraina NATOga liitumises kokku seisukoha, mida asjaosalised ise nimetavad liikmelisuse saavutamise lihtsustatud protsessiks. See on tegelikult selge vastutulek Ukrainale, millega antakse mõista, et Ukraina on NATO liikmeks oodatud.

Samas nimetavad nii NATO peasekretär kui ka mitmed liikmesmaade esindajad, et seni kuni kestab sõda, ei ole võimalik Ukrainale kaitsealliansi täisliikmelisust pakkuda. See on arusaadav ja ka Ukraina ise on seda avalikult ja ametlikult tunnistanud.

Kogu protsessi mitte just halva tulemuse muudab aga rabedaks protsessi kulgemine ise ja liitlaste viletsavõitu kommunikatsioon Ukraina tuleviku küsimuses.