Lääs pakub Ukrainale julgeolekutagatisi väljaspool NATOt

«Ma tean, et president Zelenskõi väljendas ärritust sõnastuse pärast ja ma mõistan tema vaatenurka, kuid arvan, et alliansi seisukohast on loogiline võtta arvesse eri seisukohti,» ütles Sullivan täna Vilniuse tippkohtumise kõrval toimuval avalikul foorumil.

«President Biden rõhutas Vene agressiooniga silmitsi seistes alliansi ühtsuse tähtsust ja märkis korduvalt, et president Putin panustab NATO ühtsuse kokkuvarisemisele, et [..] tekiks lahkarvamused ja see sõda on kestnud juba 505 päeva. Ühtsus ei tähenda, et kõik liitlased vaatavad kõiki küsimusi ühtemoodi, see tähendab, et suudame ühineda erinevatest taktikalistest vaatenurkadest ja leida ühise strateegilise visiooni,» selgitas USA presidendi nõunik.