Poola mägedes moodustati politsei eriüksus karude peletamiseks

Suviti matkajate seas populaarne Bieszczady mäestik on koduks Poola suurimale pruunkarude populatsioonile, kes sellel suvel on kohe eriti agaralt hakanud kohalikesse linnadesse ekslema. Paljud inimesed on teinud tänavatel uitavatest mesikäppadest pilte ja videoid ning postitanud neid sotsiaalmeediasse.