Stoltenberg: sõja kaotamise korral ei ole Ukrainal NATOsse asja

Uniani korrespondendi sõnul ütles Stoltenberg seda ühispressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga alliansi Vilniuse tippkohtumisel.

«Muidugi on tagatised, dokumendid, nõuanded ja kohtumised olulised, kuid praegu on kõige pakilisem ülesanne tagada president Zelenskõile ja tema väele piisav relvastus,» rõhutas Stoltenberg.

Peasekretär märkis, et viimastel päevadel oli äärmiselt oluline näha mitme liitlase uusi teateid Ukrainale relvade tarnimise kohta.

Eelkõige meenutas ta, et Prantsusmaa otsustas tarnida Ukrainale kaugmaa tiibrakette SCALP, Saksamaa teatas uuest paketist, mis kätkeb rohkem õhutõrjesüsteeme ja soomusmasinaid, ning USA uuest laskemoona- ja relvapaketist. Ka paljud teised liitlased esinesid teadaannetega.

«Seetõttu on kõige pakilisem ülesanne tagada, et Ukraina selle sõja võidaks. Sest kui Ukraina ei võida, siis liikmesuse küsimust ei võeta arutadagi,» rõhutas Stoltenberg. Sellega seoses ütles ta, et NATO tegutseb Ukraina poolel nii kaua, kui vaja.

Stoltenbergi sõnul lõi rühm NATO liikmesriike teisipäeval koalitsiooni, et koolitada Ukrainale antavate F-16 hävitajate lendureid.

«Selle algatusega tulid välja eelkõige Taani ja Holland. Mul on hea meel, et nüüd on sellega liitunud mitu teist liitlast. Mõningad ettevalmistused on juba tehtud. Koolitus algab esimesel võimalusel. Liitlased teatasid, et koolitus algab reaalselt sel suvel,» ütles Stoltenberg.