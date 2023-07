G7 lubas Ukrainale pikaajalist relvatuge võitluses Venemaa vastu

«Igaüks meist teeb tööd koos Ukrainaga spetsiifiliste, kahepoolsete, pikaajaliste julgeolekukohustuste ning kokkulepete nimel, et tagada jätkusuutlik jõud, mis on võimeline kaitsma Ukrainat nüüd ja heidutama Venemaa agressiooni tulevikus,» ütles G7 avalduses, mis jõudis ka uudisteagentuuri AFP valdusse.

G7 riigid – USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kanada ja Jaapan – teatasid, et lepivad kokku Ukraina vägedele «moodsa sõjavarustuse pakkumises maal, õhus ja merel».

See tähendab «keskendumist õhutõrjele, suurtükkidele ja kaugmaa relvadele, soomukitele ja teistele olulistele võimekustele, nagu õhuvõitlus», seisis avalduses.

Samuti öeldi, et Ukrainale pakutaks kiiret sõjalist ja rahalist abi ka «Venemaa võimaliku rünnaku korral tulevikus».

Lisaks plaanitakse «kehtestada majanduslikke ja teisi karistusi Venemaale», kui see algatab pärast praeguse konflikti lõppu veel ühe sõja.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tervitas varem NATO tippkohtumise veerel antud lubadusi, kuid rõhutas, et need ei ole asendus alliansi liikmesusele.

NATO riigid eesotsas USA-ga on peljanud Ukrainale liiga konkreetsete lubaduste andmist tulevase liikmesuse osas, kuna kardavad, et see võib tirida Lääne otsesse sõtta Moskvaga.