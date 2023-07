INTERVJUU ⟩ Ukrainlasest julgeolekuekspert: tundub, et Zelenskõi üritas NATOt mõjutada

Inimesed reageerivad erinevalt. Need, kes NATO teemadega eriti ei tegele, on loomulikult frustreeritud, sest ootasid ajakava ja täpseid kuupäevi, millal Ukrainast saab NATO liige, aga seda ei tulnud esimesel päeval ega tule ka teisel.

Selle valdkonna ekspertide silmis oli juba ette üsna kindel, et Ukraina ei saa mingeid sirgjoonelisi tulemusi. Ehk minu arvates oli tulemus pigem hea. See annab Ukrainale eeliseid: me saame pikaajalist sõjalist tuge, mis on meie relvajõududele väga tähtis.