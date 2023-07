Briti luure: Tšetšeenid võisid Vene üksustesse tuua uue taktika

Taktikat nimetatakse sõidukite isetehtud lõhkeseadmetena kasutamiseks (inglise keeles on lühendiks VBIED) ning tõenäoliselt eemaldub meeskond soomukist kohe, kui masin on teele pandud.

Peamiselt on selle kasutamist tähendatud Donetski linna lähedal asuval Marjinka rindelõigul pärast tšetšeeni üksuste piirkonda jõudmist. Nii on tõenäoline, et just nemad veavad eest selliste rünnakute korraldamist.