Lavrov: Venemaa peab F-16 lennukite saatmist Ukrainale tuumaohuks

«Me peame seda fakti, et Ukraina relvajõududel on sellised süsteemid, tuumavaldkonna ohuks läänest,» ütles Lavrov.

«Siin on vaid üks näide äärmiselt ohtlikust stsenaariumist: USA plaanib varustada Kiievi režiimi F-16 hävituslennukitega. Me oleme teavitanud tuumariike - USA-d, Suurbritanniat ja Prantsusmaad -, et Venemaa ei saa eirata nende lennukite võimekust kanda tuumarelvi,» ütles Lavrov intervjuus väljaandele Lenta.ru.