Raport: Wagneri mässu üheks põhjuseks võis olla Prigožini haigus

Kui uurivale ajakirjandusele keskenduva Projekt Media ajakirjanikud ühelt Wagneri endiselt töötajalt mässu võimalikke tagamaade kohta uurisid, vastas ta, et Prigožinil oli haiguse tõttu vähe kaotada. «See on mees, kellel on kõht ja sooled välja lõigatud,» sõnas ta.