Rootsi välisminister hellitab endiselt lootust enne sügist NATOga liituda

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan andis kolmapäeval NATO tippkohtumise lõpus märku, et ratifitseerimine on võimalik alles pärast istungjärgupausi lõppu. Üldiselt tõlgendati seda nii, et see tähendab kõige varem oktoobrit, mil parlament tööle naaseb.