Vaikse ookeani poolt vaadates on see kõrge sümbolväärtusega küsimus. Kui alliansi Tokyo esinduse avamise teema kevadel üles kerkis, reageerisid hiinlased sellele teravalt.

«Oleme näinud, et NATO kaldub siin piirkonnas ida poole, sekkudes piirkondlikesse asjadesse ja õhutades blokkidevahelist kokkupõrget,» kommenteeris Hiina välisministeeriumi esindaja Wang Wenbin esimesi jutte alliansi võimaliku esinduse kohta Tokyos. «Suurem osa Aasia riike on vastu sellele, et piirkonnas tekiksid sõjalised blokid ning nad ei tervita NATO ulatumist Aasiasse.»