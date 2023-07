«Meie julgeolek sõltub ühtsusest. Keegi ei saa tulevikku garanteerida, kuid see on parim panus, mida me anda saame. Me jääme NATOga ühendatuks. Rahu Euroopas on USA rahu jaoks elutähtis,» vastas Biden Soome rahvusringhäälingu küsimusele, kas ta muretseb USA sisepoliitiliste lõhede pärast.