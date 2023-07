Jaapanis tuli ekraanidele animaator Miyazaki esimene film kümne aasta järel

Hinnatud animatsioonistuudio Ghibli 82-aastane kaasasutaja Miyazaki tuli filmi «Kuidas sa elad?» (jaapanikeelse pealkirjaga «Kimitachi wa dô ikiru ka» / inglise keeles «How Do You Live?») tegemiseks pensionilt tagasi.

Ainuke vihje süžee kohta oli plakat linnutaolisest olendist, kelle noka all on silm.

«See polnud nii, nagu ma oleks tundnud midagi erilist ainuüksi seepärast, et tegu on tema viimase filmiga, vaid et ma nägin filmis kindlasti palju (Miyazaki käekirja) ning see tekitas elevust,» sõnas ta.