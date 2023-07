Ukraina piirivalve: Venemaa viis Valgevenest välja peaaegu kõik oma väed

Ukraina piirivalve pressiesindaja Andrii Demtšenko ütles täna, et Vene sõdurite arv Valgevenes on pidevalt vähenenud.

«Kui veel hiljuti hindasime nende arvuks kuni 2000 sõdurit, siis nüüd on toimunud järjekordne rotatsioon ja peaaegu kogu Venemaa isikkoosseis on Valgevene territooriumilt välja viidud,» rääkis ta.

Demtšenko selgitas, et seni on Venemaa sõjavägi kasutanud Valgevene territooriumi eelkõige harjutusväljana, vahendab The Kyiv Independent.