Peking: Saksamaa uus Hiina-strateegia tekitab «riske»

Pekingis on tekitanud pahameelt neljapäeval vastu võetud 64-leheküljeline strateegia dokument, mis Berliini ametnike sõnul on vastus aina enesekindlamale Hiinale.

«Me usume, et konkurents ja protektsionism »riskide kõrvaldamise« ja sõltuvuse vähendamise nimel julgeolekustab ja politiseerib normaalset koostööd,» ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin.

Wangi sõnul «viib see tahetust vastupidise tulemuseni ja tekitab inimtekkelisi riske».

Dokumendis käsitletakse julgeolekupoliitikat, aga ka majandus- ja teaduskoostööd ning see valmis kuid kestnud vaidluste järel Saksamaa valitsuses selle üle, kuidas Hiinale läheneda.

Saksa kantsler Olaf Scholz säutsus neljapäeval, et dokument on vastus «muutunud ja end aina enam kehtestavale Hiinale» ja et tema valitsus tahab vähendada majanduslikku sõltuvust Pekingist kriitilistes valdkondades.