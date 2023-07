Kanada maastikupõlengute kustutamisel sai surma esimene tuletõrjuja

Kanadas lõõmab praegu üle 900 maastiku- ja metsapõlengu, millest 570 on kontrolli alt väljas.

Briti Columbia ametiühing BCGEU ütles, et naistuletõrjuja hukkus Revelstoke'i linna lähedal. Provintsi võimud andsid korralduse uuteks evakueerimisteks ning palusid appi veel üle tuhande tuletõrjuja teistest riikidest.

Tulekahjud on laastanud juba üheksa miljonit hektarit, mida on 11 korda rohkem kui viimasel aastakümnel keskmiselt. Eelmine aastarekord 1989. aastast on juba ületunud.