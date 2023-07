Mind ei peata keegi ⟩ Ukraina relvajõudude ülem lubab Krimmi tagasi võtta

Sõltuvus lääne relvadest on ajendanud Zalužnõid lisaks vastupealetungile rohkem mõtlema ka Ukraina tulevikule, kuidas muuta riik nii tugevaks, et keegi ei julgeks seda enam rünnata, kirjutas leht.

Selle saavutamiseks on kindrali sõnul vaja toota relvi ise, mitte loota teistele. Ta avaldas kahetsust, et Ukraina sõltub laskemoona osas teistest riikidest, kes näevad kurja vaeva, et nõudlust rahuldada.

«Võit saab olema siis, kui meil on sõjavägi – võib-olla isegi arvestatav –, mis tagab praegu titekärudes sõitvate laste turvalisuse, et nad kasvaksid üles teadmisega, et seda enam ei juhtu,» Zalužnõi. ütles. «Ja see tähendab tohutult palju tööd. See peab algama kohe.»