Kahurite «sadu» jätkub juba mõnda aega – kaudtuli on venelaste põhiline vahend nii kaitses kui rünnakul ja nende hävitamine on ukrainlaste jaoks võtmetähtsusega nii rinde stabiliseerimisel kui tingimuste loomisel vastupealetungi arendamiseks. Tuleb muidugi mõista ka seda, et ilma kaudtulevõimekuseta vastase kaudtule vahenditega võidelda pole eriti võimalik. Droonide suur hulk on seotud iraani päritolu põristajate rakendamisega, enamasti öötundidel ja suur osa Kiievi piirkonnas.