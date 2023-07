Aserbaidžaan: Karabahhi separatistid ohustavad lennuliiklust

Aserbaidžaani president Ilham Alijev ja Armeenia peaminister Nikol Pašinjan peaksid täna Brüsselis kohtuma, et pidada Karabahhi asjus taas kõnelusi.

Samal ajal on kuhjunud pinged seoses sellega, et Aserbaidžaan sulges Latšini koridori, mis on ainus maapealne ühendus Karabahhi ja Armeenia vahel.