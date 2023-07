Putin Ramaphosale: Ukraina teraviljalepe «pole eesmärki täitnud»

Viljalepe sõlmiti mullu juulis, et leevendada üleilmset toidukriisi, mille põhjustas Venemaa kallaletung Ukrainale. Lepet on mitu korda pikendatud ja hetkel kehtiv pikendus lõppeb esmaspäeval, kui Moskva ei nõustu seda pikendama.

«Lepe ei ole täitnud oma peamist eesmärki, milleks on teravilja tarne seda vajavatele riikidele, sealhulgas Aafrika mandril,» ütles Putin Kremli avalduse kohaselt.

Viljaleppega paralleelselt allkirjastati memorandum Vene toidu- ja väetiseekspordi võimaldamise kohta. Moskva väidab, et tema eksport on aga endiselt tõkestatud ja ähvardab leppest seetõttu lahkuda.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kelle riik aitas lepet vahendada, avaldas reedel lootust, et Putin nõustub selle pikendamisega.

Vene autoritaarne riigipea on kohtumisele kutsutud hoolimata asjaolust, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on andnud tema suhtes välja vahistamismääruse.