DeSantis kaaluks Iowa kuberneri Kim Reynoldsit oma asepresidendina

Ühtlasi ütles DeSantis, et ekspresident Donald Trumpi hiljutine kriitika Reynoldsi kohta oli «täiesti kontrolli alt väljas».

«Muidugi,» ütles DeSantis, kui talt küsiti, kas ta kaaluks asepresidendikandidaadina teist ametiaega kuberneriametis olevat Reynoldsit. «Tähendab, ta on üks parimaid avalikke teenistujaid Ameerikas.»

Trump kritiseeris läinud nädalal Reynoldsit, kes on erakordselt populaarne osariigi vabariiklaste seas, tema pealtnäha hea läbisaamise pärast DeSantisega, samas tuues esile naise avaliku erapooletuse kui juhtiv vabariiklane osariigis, mis peab esimesed eelvalimised juba vähem kui kuue kuu pärast.

DeSantis märkis, et tema ja Reynolds lõõbivad omavahel nende sarnase käekäigu pärast ning mängulise rivaliteedi tõttu kahe osariigi vahel, kus konservatiivne poliitika on sel aastal kiireid nihkeid teinud.

Trumpi sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social võttis endine riigipea au endale selle eest, et avas Reynoldsile ukse kuberneriks saamisel, kui ta astus ametisse pärast vabariiklasest kuberneri Terry Barnstadi saamist USA suursaadikuks Hiinas Trumpi administratsiooni ajal.

«Nüüd tahab ta aga jääda NEUTRAALSEKS,» kirjutas Trump, lisades, et oma kampaaniaüritustele ta Reynoldsit ei kutsu.

Reynolds, kes valiti ametisse 2018. aastal ning valiti tagasi ametisse mullu mäekõrguse eduga, on olnud kõneaineks kui võimalik 2024. aasta presidendivalimiste asepresidendikandidaat, ehkki Iowa osariigi vabariiklaste ametnikud ütlevad, et osariigi endine senaator on jäänud selle rolli täitmise väljavaate puhul ebamääraseks.