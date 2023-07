PUHASTUSPROTSESS ⟩ ISW: järjekordne Vene komandör Ukrainas vallandati sõjaväejuhatuse poolt

Vene allikad teatasid eile, et Venemaa sõjaväejuhatus vabastas 106. kaardiväe õhudessantdiviisi ülema kindralmajor Vladimir Seliverstovi ametist. Seliverstovi vallandamise põhjus on teadmata, kuid Vene allikad spekuleerisid, et see võib olla seotud sellega, et ta võttis tihti oma sõdurite nimel sõna.