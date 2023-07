Hiina ja Venemaa korraldavad järjekordsed ühisõppused

Suhted Moskva ja Pekingi vahel on tihenenud pärast seda, kui Venemaa läinud aastal Ukrainasse tungis, kuid Hiina pole seda sammu hukka mõistnud.

Pooled on tugevdanud kaitsekontakte, sealhulgas korraldanud viimastel kuudel ühiseid sõjaväeõppusi.

Õhu- ja mereväeõppused toimuvad Jaapani merel ning nende eesmärk on «strateegiliste mereteede kaitsmine», märkis Hiina kaitseministeerium laupäeval.

See oli kuues omataoline Hiina-Vene ühispatrullimine selles piirkonnas alates 2019. aastast.

Peking on alates Ukraina sõja algusest tõusnud Moskva tähtsaimaks liitlaseks.

Hiina ütleb, et on konfliktis neutraalne, kuid keeldumine invasiooni hukka mõistmast on toonud kaasa Ukraina liitlaste süüdistused Venemaa soosimises.