Aasiat kimbutavad kõrvetav kuumus ning rängad vihmad

Lõuna-Koreas on tugevate vihmasadude põhjustatud üleujutustes ja maalihetes hukkunud vähemalt 37 inimest, teatas riigi siseministeerium pühapäeval. Lisaks teatati, et mitmed inimesed on endiselt teadmata kadunud.

Riiki kimbutav mussoonihooaeg on täies hoos ning rängad vihmad on väldanud juba neli päeva. Sadu jätkub eeldatavalt kolmapäevani.

India põhjaosas on paduvihmade tagajärjel hukkunud vähemalt 90 inimest. Vihmadele on järgnenud kõrvetav kuumus. Üleujutused ja maalihked on Indias mussoonihooajal tüüpilised, kuid eksperdid ütlevad, et kliimamuutused suurendavad nende sagedust ja intensiivsust.