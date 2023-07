Kreml: Venemaa peatas osalemise Musta mere viljaleppes

«Tegelikult on Musta mere kokkulepped tänaseks kehtivuse kaotanud. Nagu Venemaa president varem ütles, lõppeb selle tähtaeg 17. juulil. Kahjuks on selle Venemaaga seotud osa seni täitmata, mistõttu on selle kehtivus lõppenud,» ütles Peskov ajakirjanikele.

Vastates täpsustavale küsimusele, kas seda võib pidada ametlikuks teadaandeks, et viljalepe on lakanud kehtimast, kordas Peskov: «See on peatatud. Viljalepe kehtivus on peatatud. Niipea kui Venemaad puudutav osa täidetakse, naaseb Venemaa kohe selle leppe täitmise juurde.»