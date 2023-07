KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania paremäärmuslastele koidab tähetund

Mõned väidavad, et paremäärmuslased tuleks ka edaspidi valitsemise juurest kõrvale jätta, teised kardavad, et paremäärmuslased on kasvanud ignoreerimiseks liiga suureks ja ainuke võimalus nende normaliseerimiseks on tuua nad valitsusse, nagu juhtus Itaalias Giorgia Meloniga.