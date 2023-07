ÜLEVAADE ⟩ Ukraina droonirünnak Kertši sillale katkestas liikluse Krimmi ja Venemaa vahel

Kaadrid Krimmi sillast näitavad, et läänesuunaline maanteesilla lõik on rünnaku tulemusel kokku varisenud ning sellega rööbiti kulgev idasuunaline lõik on nihkes, mistõttu võib eeldada, et ühendustee remont võib võtta aega nädalaid, kui mitte kuid, kirjutas The Wall Street Journal. Vene asepeaministri Marat Husnullini väitel pole silla kandekonstruktsioonid aga kahjustatud.