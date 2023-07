Loata Põhja-Korea piiri ületanud ameeriklane oli sõjaväelane

ÜRO väejuhatus (UNC) teatas varem täna, et Ameerika kodanik oli ringsõidul Panmunjomi relvarahukülas ehk ühises julgeolekutsoonis (JSA).

«USA kodanik ületas JSA tuuril ilma loata sõjalise demarkatsioonijoone Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki (KRDV),» teatas UNC, mille ülesanne on tagada julgeolek Korea poolsaarel.

«Usume, et ta on praegu KRDVs vahi all, ja teeme oma Põhja-Korea rahvaarmee (KPA) kolleegidega koostööd vahejuhtumi lahendamiseks,» lisati viitega KPA-e.