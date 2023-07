Laste vaktsineerimisnäitajad paranevad

Kui 2021. aastal jäi rutiinse vaktsineerimise käigus ühest või mitmest difteeria, teetanuse ja läkaköha vastasest vaktsiinist ilma 24,4 miljonit last, siis mullu vähenes nende arv 20,5 miljonini. Neist 14,3 miljonit ei saanud ainsatki difteeria, teetanuse ja läkaköha vastast vaktsiinidoosi, 2021. aastal oli sääraseid lapsi 18,1 miljonit.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et julgustavad andmed on tunnustus neile, kes elupäästvaid vaktsineerimisi läbi viivad. «Kuid ülemaailmsed ja keskmised näitajad varjavad piirkondlikke ebavõrdsusi, mille eest maksavad lapsed,» lisas peadirektor.