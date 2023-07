Enesetapukomplekte müünud hollandlane mõisteti vangi

Kohtualust süüdistati alates 2018. aastast 1600 surmava ravimikokteili pakikese müümises. Kohus märkis, et see on Hollandis esimene omalaadne juhtum.

Eutanaasia on Hollandis küll seadusega lubatud, kuid seda võib läbi viia arsti range kontrolli all.

2021. aasta sügisel märkis kohus, et kuigi rohu manustamise tagajärjel on teada 15 inimese surm, võib see arv olla oluliselt kõrgem. Toona oli juurdluse all veel 18 Alex S.-iga seotud surmajuhtumit.