ÜLEVAADE ⟩ Venemaa viljarelv ähvardab maailma näljahädaliste kõrval ka lääne tarbijaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles videopöördumises, et tegi ÜRO peasekretärile António Guterresele ja Türgi riigipeale Recep Tayyip Erdoğanile saadetud kirjas ettepaneku jätkata põllusaaduste eksporti meritsi hoolimata sellest, et Kreml otsustas pisut vähem kui aasta toiminud neljapoolsest algatusest taganeda. «Ainus asi, mida nüüd on tarvis, on selle hoolikas rakendamine ja maailma otsustav surve terroristlikule riigile,» lausus Zelenskõi Venemaale viidates.