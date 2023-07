Saakašvili: Putin kavandas sissetungi Ukrainasse juba 2004. aastal

Saakašvili märkis vanglahaiglast väljasmugeldatud kirjas, et Vene president rääkis oma territoriaalsetest ambitsioonidest juba nende esimesel kokkusaamisel Kremlis. «Kõigest, mida ta praegu teeb, rääkis ta mulle enam-vähem selgelt meie esimesel kohtumisel,» kirjutas 55-aastane poliitik.

Schröder on Venemaa sissetungi algusest saadik olnud tugeva kriitika all, kuna on keeldunud Venemaa presidenti hukka mõistmast ja säilitab sidemeid mitme Vene energiafirmaga.