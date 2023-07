Prantsusmaal on rahutustega seoses vangi mõistetud üle 700 inimese

Ühtekokku on langetatud 1278 süüdimõistvat kohtuotsust, milles 95 protsenti puudutavad mitmesuguseid kuritegusid vandalismist politsei ründamiseni.

600 inimest on juba vangis.

Dupond-Moretti on kutsunud kohtuid üles heidutuseks karme karistusi mõistma. Kohtud on töötanud ka nädalavahetusel, et kõik juhtumid kiiresti menetletud saaks.