Briti välisluure juht ärgitab venelasi kodumaad reetma

Oma ametiaja teises avalikus kõnes pärast salajase luureteenistuse ülemaks saamist 2020. aastal ütles Richard Moore, et Venemaal on Ukrainas vähe väljavaateid oma jõud taastada.

«Kuna nad on oma juhtide kättemaksuhimu, võitluslikkuse ja südametunnistuseta ebakompetentsuse – inimlikkuse halvimate külgede – tunnistajaks, maadlevad paljud venelased sama dilemmaga nagu nende eelkäijad 1968. aastal,» sõnas Moore.

«Kutsun neid üles tegema seda, mida teised on teinud viimase poolteise aasta jooksul: meiega ühinema. Meie uks on alati avatud. Teie saladused oleks meie juures turvaliselt kaitstud ja töötame koos selleks, et verevalamine lõppeks.»