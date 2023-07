Hispaania merevee temperatuur püsitas rekordi

Eelmised rekordid pärinevad 2015. ja 2022. aastast ning on vastavalt 24 ja 23,7 kraadi. Selle aasta tulemus on 1940. aastal alanud mõõtmistes juuli keskpaiga kohta pretsedenditu, lisas Aemet.

Olukord tekitab seda rohkem muret, et suvi pole veel kaugeltki läbi, ütles Aemeti pressiesindaja Rubén del Campo. «Merevee soojenemiseks on veel ruumi,» lisas ta, öeldes, et see käib nii Vahemere kohta Hispaania lõunarannikul kui ka Atlandi ookeani kohta põhjas.