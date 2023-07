Ukraina vastupealetungi aeglustavad ulatuslikud miiniväljad

Aga on juba hilja – ta on masinaga sattunud miiniväljale. Tankitõrjemiin plahvatab otse lahingumasina all. Ukraina armee senistes lahingumasinates oleks Mehaanik suure tõenäosusega surma saanud. Huskys pääseb juht põrutusega, kuigi tugev plahvatus rebib raskel soomustatud masinal alt mõlemad esirattad ja mootorilt kapoti.