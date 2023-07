Silmeti emafirma Hiina-sidemed tekitavad julgeolekuküsimusi

Kujutage ette, et Ida-Virumaal elektriautodele ja tuuleturbiinidele vajalikke haruldasi muldmetalle töötlev ettevõte teatab järsku, et Euroopa rohepöördeks vajaminevad materjalid suunatakse Hiina turule. Võis siis olukorda, kus Hiina Rahvavabariigi kaitsevaldkonnaga sidemetes ettevõtted on seotud Euroopa Liidule ja NATO-le tähtsate strateegiliste projektidega.

Just selliseid küsimusi tõstatab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) uurimus «China and Rare Earths: Risks to Supply Chain Resilience in Europe» seoses Silmetiga.

Raporti autor Frank Jüris rõhutas Postimehele antud kommentaaris, et Silmeti tegevus haruldaste muldmetallide töötlemisel, nagu ka magnetite tootmise tehase rajamine Narva on positiivne, kuid tegu on näitega, kus hoolikam järelevalve ettevõtete tausta üle aitaks parandada Euroopa jaoks kriitiliselt olulise taristu turvalisust.